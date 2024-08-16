Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, yangın riski nedeniyle Polente Feneri mevkiine girişler yasaklandı.

Çanakkale il genelinde etkili orman yangınları nedeniyle Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Polente Feneri mevkiine girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Konuyla ilgili Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile ilgili tüm kurumlarımız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir. İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı (Polente Feneri) mevkii ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.