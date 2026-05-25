

Edinilen bilgilere göre mahallede park halinde bulunan otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla su tutarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.