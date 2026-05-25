Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, ürün ve hizmetlerinde geliştirdiği yeniliklerle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Moda, sağlık, spor, ekonomi gibi çok sayıda çeşitli kategoriye yönelik dergi ve günlük gazetenin yer aldığı dijital okuma platformu e-dergi, Sesli Gündem özelliği ile kullanıcılara günlük gazetelerdeki öne çıkan haberlere sesli olarak erişim imkânı sunarken, Günün Rengi ve Gizemli Kart özellikleriyle de kullanıcı deneyimini daha etkileşimli ve eğlenceli hale getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, kullanıcı deneyimini zenginleştiren e-dergi uygulamasını yalnızca haber takibi ve yüzlerce dergi ile sınırlı tutmayarak, eğlenceli ve motive edici yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılar; makale, astroloji, röportaj, dergi ve gazete içeriklerinin yanı sıra artık uygulama içerisinde sunulan farklı deneyim alanlarıyla da buluşuyor.

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden Sesli Gündem sayesinde kullanıcılar, günlük gazetelerdeki öne çıkan haberleri yapay zekâ destekli seslendirme ile dinleyebiliyor. Ortalama 6-10 dakikalık içeriklerle kullanıcılar gündemi hızlı ve pratik şekilde takip edebiliyor. Bunun yanı sıra Günün Rengi özelliği, kullanıcılara her gün farklı bir renk ve o renge özel pozitif bir mesaj sunarak günlük motivasyonu artırmayı hedefliyor. Gizemli Kart özelliğinde ise kullanıcılar haftada bir kez çark çevirerek karşılarına çıkan karttaki ilham verici mesajları keşfedebiliyor.

