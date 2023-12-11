Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kurulmasına ilişkin alınan kararlar büyük bir oy birliğiyle hayata geçirildi. Birlik başkanlığına ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirildi.

Bursa'nın ev sahipliğinde Kasım 2022'de gerçekleşen TÜRKSOY Üye Ülkeler Kültür Bakanları 39. Daimi Konsey toplantısında, Alinur Aktaş'ın önderliğinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin kurulması önerisi kabul görmüş ve Daimi Konsey tarafından üye ülkelerin Kültür Bakanları tarafından onaylanmıştı. Bu karar doğrultusunda, 30 Haziran 2023 tarihinde Türkmenistan'ın Arkadağ şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri yerel yöneticileri çalışma toplantısı gerçekleştirilmişti.

Şuşa'da düzenlenen kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını elinde bulunduran Azerbaycan, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin kuruluşuna yönelik mutabakat zaptını imzaladı. Bu önemli anın ardından TÜRKBİR Başkanlığı'na oy birliğiyle Alinur Aktaş seçildi. Birliğin ilk genel kurulu ise 2024 yılının ilk yarısında Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görevi üstlenmenin Türk dünyası adına büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Öncelikle şahsıma ve şehrime tevdi edilen başkanlık görevi nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. 2024'ün ilk yarısında bir araya gelip, bu süreci en işi şekilde devam ettireceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Kültür Başkenti sorumlusu yetkili valilerimizle, başkanlarımızla, temsilcilerimizle yapılacakları konuşacağız. Kültür başkentliği sadece bir yıl, bir ülkede kalıp, bir daha hiçbir organizasyonun yapılmadığı süreçten çıkarıp, hem kültürel, hem sanatsal, hem kadim medeniyetimizin kodlarının işleneceği ama beraberinde ekonomik ve turizm anlamında da etkileşimin olacağı, şehirleşmeyle alakalı tecrübelerin paylaşılacağı bir iklimi bu vesile ile oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla bundan 8-10 yıl önce bile kültür başkenti olmuş bir şehrimizin bu aktivitelerle bunu daha fazla hissetmesini ve hissettirmesini sağlamış olacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.