31 Aralık tarihine kadar TEB müşterisi olup kredi kartı ile elektrik fatura ödeme talimatı veren avantajlı çıkıyor. Ay sonunu zor getiren müşterinin elektrik faturasını ucuzlatacak bu özel teklifi yalnızca TEB müşterileri için geçerli oluyor.

Otomatik fatura ödeme talimatına para kazanmak isteyen yeni müşterilerin Aralık 2023, Ocak 2024 ve Şubat 2024 ayları için hazırlanmış ödenmesi beklenen faturalarda indirim fırsatı sunuluyor.

Elektrik Faturası 300 TL Nasıl Ucuzlar?

Her fatura döneminde fatura başına %20 indirim kazanılıyor. Her fatura için alınabilecek en yüksek indirim tutarı ise 100 TL ile sınırlandırılmıştır. Kampanya dönemi boyunca her hak sahibi toplamda 300 TL indirim kazanabilir.

TEB ile 300 TL Fatura İndirimi Nasıl Kazanılır?

Her ayın ilk ve son günü arasında ödenen faturalar değerlendirmeye alınır. TEB ile otomatik fatura ödeme talimatına indirim kazanma kampanyasına katılmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak “otomatik fatura ödeme” talimatı vermesi yeterli oluyor.

Kampanya kapsamında kazanılan tüm haklar gelecek ayın ilk 5 iş günü içerisinde kart hareketlerini yansıtılır.