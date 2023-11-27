Gazeteci Murat Ağırel, 1. Lig’deki karşılaşmalarda kulüplere şike tekliflerinin yapıldığını iddia etti ve Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım’ın da kendini doğruladığını söyledi. Murat Ağırel’in şike teklifi yapıldığı konusunda iddia ettiği karşılaşmalar Altınordu – Eyüpspor, Tuzlaspor – Giresunspor ve Gençlerbirliği – Eyüpspor olduğu belirtildi.

Son zamanlarda Türk futbolundaki para akışına dair iddialarıyla oldukça büyük ses getiren gazeteci Murat Ağırel, 1. Lig’de yapılan karşılaşmaların bazı maçların öncesinde futbol kulüplerine şike teklifi yapıldığı öne sürüldü. Murat Ağırel, bir gazete yazısında Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım’ın da kendisini o konuda doğruladığını söyledi. İşte gazeteci Murat Ağırel’in yazdığı yazı ile ilgili bölüm şu şekilde;

“Giresun’u yenmek için bize başkan 5 milyon versin”

Tuzlaspor Kulübü’nün yükselme karşılaşması oynanırken Tuzlaspor adına Samsunspor başkanına giderek “Giresun’u yenmek için bize başkan ,5 milyon versin, Samsunspor ve Adana Demirspor böylece şampiyon olsun” ifadesini kullanan Tuzlaspor yöneticisi ortaya çıkmasın istiyorlar. Aynı zamanda da bu yönetici Samsunlu...