TV8’de büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor’ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak olanların ismini bir bir açıklamaya devam ediyor. Survivor 2024 kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Hatırlarsanız Turbo Turabi’nin sağlık sorunlarından dolayı çekilme kararından sonra yarışmaya Ersin Korkut katılmıştı. Son olarak Survivor 2024 kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı.

Kıyasıya yarışacak olan yarışmanın bir zamanlar Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamı olduğu öğrenilince herkes şaşırdı. İşte ayrıntılar...

Survivor kadrosuna Memati’nin adamı geliyor

Bir süredir yorumcu olarak Acun Ilıcalı’nın ekibinde yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2024 Al Star kadrosunda yer alacak.

Ilıcalı, Survivor yorumcusu olan Hakan Hatipoğlu’nun yarışmaya katılacağını şu şekilde ilan etti; “Senelerdir başarıları bir şekilde Survivor’ı yorumlayan Hakan, Survivor Al Star performansını açıkladığımızda ‘Bende orda olmalıyım’ diye söyledi ve bizde seve seve kabul ettik. Hakan’ın performansını merak içinde bekliyorum ama şu da bir gerçek Hakan Survivor’a ren katacak” dedi.