Çayırova Belediyesi, yeni dönem için Türk Halk Müziği Korosu kayıtlarının başladığını duyurdu.

Yeni dönemde hayata geçirilen çalışmalarla vatandaşların kültür ve sanat alanında daha aktif olmalarını sağlayan Çayırova Belediyesi, yeni dönem Türk Halk Müziği Korosu kayıtlarının başladığını duyurdu. Şef Ünal Dursun’un eğitim vereceği Türk Halk Müziği Korosu’nda eğitimlerin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pazar günleri saat 18.00’da yapılacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Türk Halk Müziği Korosu’na kayıt olmak isteyen vatandaşların, ilçede bulunan bilgievlerine başvurması gerekiyor. Kayıt için istenen evraklar ise kimlik fotokopisi olarak duyuruldu.