Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım kültür etkinlikleri çerçevesinde Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından Göksel Baktagir ve ekibini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin son konuğu Göksel Baktagir ve Galata Quartet olacak. Türk Müziği’nin eşsiz yorumcularından olan ve Klasik Türk Müziği’ne getirdiği modern yorumlarla tanınan Göksel Baktagir, Sakarya’da sevenlerine unutulmaz bir konser verecek. Baktagir’in ‘Galata Quartet’ ekibinden Can Olgun, Murat Süngü ve Bülent Elmas gibi ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkacak ve geleneksel melodilerle dinleyenlerin kulaklarının pasını silecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "12 Kasım Salı günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştireceğimiz konsere tüm Sakaryalılar, Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Göksel Baktagir ve Galata Quartet’in muhteşem performansını izlemek üzere davetlidir" ifadeleri kullanıldı.