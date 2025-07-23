Motor sporlarında dünya çapında bir ilk olan FIA Arrive and Drive Dünya Kupası’nda, Türkiye’yi genç sporcu Onur Müldür temsil edecek. 14-16 Kasım tarihlerinde Malezya’da düzenlenecek organizasyonda Müldür, 54 sporcunun yer aldığı listede Türkiye adına tek isim olarak yer aldı.

Motor sporlarında dünya çapında bir ilk olan FIA Arrive and Drive Dünya Kupası, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Malezya’daki LYL Uluslararası Karting Pisti’nde gerçekleşecek. 14-19 yaş arası genç pilotların katıldığı bu prestijli organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu Onur Müldür, 54 kişilik katılımcı listesinde yerini aldı. Türkiye adına yarışacak olan Müldür, Asset Worldwide Express sponsorluğunda piste çıkacak.

"Türk bayrağını dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım"

Yarışla ilgili açıklamalarda bulunan Onur Müldür, "Genç yetenekleri bulmak için dünyada ilk kez yapılacak olan FIA Arrive and Drive Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Dünyanın en iyi pilotlarıyla aynı pistte yarışmak ve bir dereceyle dönmek, hayalimdeki en büyük hedeflerden biri. Bu kupada podyumun ilk basamağında Türk bayrağını dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Müldür, yarışa yönelik antrenmanlarına şimdiden başladığını belirtti.

Yarışta ilk 10’a giren sporcular "milli sporcu’ ünvanı kazanırken, ilk 3’e girenler FIA tarafından ileri düzey sürüş eğitimine alınacak. Kupayı kazanan pilot ise doğrudan FIA Formula 4 serisine katılım hakkı elde edecek. Asset Worlwide Express’in desteği, Onur Müldür’ün uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi adına önemli bir katkı sunuyor.