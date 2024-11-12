Türkiye’nin verisini koruma vizyonuyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliğini FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) üyeliği ile uluslararası çapta tescilledi.

Toplamda 7 bin müşteriye 50’den fazla siber güvenlik hizmeti sunan Türk Telekom, kapsamlı denetimlerin ardından dünya standartlarında sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi. Dünya çapında siber güvenlik olaylarına müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getiren FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom’un siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, “Şirket olarak, milli sorumluluklarımız arasında gördüğümüz siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek çözümlerimizi artırmaya ve uzman mühendislerimizle küresel standartlarla hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezinde sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz, uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor. Geçtiğimiz aylarda sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST’e dahil olduk. FIRST üyeliğimiz, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor. Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlama misyonumuzu dünyadaki en deneyimli ve yetkin ekiplerin bulunduğu bir oluşumun içerisinde, daha güçlü ve proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre FIRST, dünya çapında hükümet, ticaret ve eğitim kuruluşlarından siber olay müdahale ekiplerini bir araya getirerek olaylara daha hızlı, etkili ve koordineli yanıt verilmesini sağlamak amacıyla 1990 yılında kuruldu. Bugün Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya’dan 700’den fazla üyeye sahip olan FIRST, olay müdahale ekiplerinin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını, birlikte hareket etmelerini ve güvenilir bir küresel güvenlik ağı oluşturmalarını teşvik ediyor.