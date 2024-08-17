Türkiye’nin dört bir yanından gelen orman yangını haberleri, ülkenin ciğerlerini bir kez daha alevlere teslim etti. Özellikle İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerinde etkili olan yangınlar, binlerce hektarlık ormanlık alanı tehdit ediyor.

İzmir ve Aydın: Alevler Kontrol Altına Alınamıyor

İzmir ve Aydın’da çıkan yangınlar, yerleşim yerlerine yakın noktalarda büyük bir endişe yaratıyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Özellikle İzmir’in Menderes ilçesinde büyük tahribat oluşurken, bölgedeki köylüler tahliye ediliyor.

Bolu ve Muğla: Müdahale Sürüyor

Bolu ve Muğla’da da orman yangınları tüm hızıyla devam ediyor. Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde tatilciler büyük bir korku içinde. Tatil köyleri ve otellerin boşaltılması için yetkililer alarma geçti. Bolu’daki yangın ise Abant Tabiat Parkı’na yaklaşmış durumda ve büyük bir çevresel tahribat riski taşıyor.

Manisa: Zeytinlikler ve Tarım Arazileri Tehlikede

Manisa’da başlayan orman yangını, özellikle zeytinlikler ve tarım arazileri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bölgedeki çiftçiler, mahsullerini kurtarmak için çaresizce mücadele ediyor.

Yetkililerden Uyarı: Tedbirler Artırılmalı

Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, sigara izmaritlerinin dikkatli bir şekilde atılması ve yangın riskini artıracak diğer davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye, bu zorlu süreçte doğasına sahip çıkmak için büyük bir dayanışma içinde. Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması ve bir daha tekrar etmemesi için hem yerel hem de ulusal düzeyde seferberlik devam ediyor.