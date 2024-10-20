Türkiye Barolar Birliği (TBB), Noter aracılığıyla gönderilecek bir kısım fesih ihbarlarının Damga Vergisine tabi tutulmasına ilişkin genelgenin iptali için dava açtı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Türkiye Noterler Birliğinin bir kısım fesih ihbarlarının damga vergisine tabi tutulmasına ilişkin 29.08.2024 tarihli, 12 No.lu genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılarak dayanak kanun hükmüne itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulması talep edildiğini duyurdu.

Dava konusu genelgenin, vergilendirme konusunda idareye geniş yetki tanıdığnı, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri ile verginin kanuniliği ilkesine aykırı düzenlemelerle mülkiyet hakkına müdahale sonucunu doğurduğu kaydedilen açıklamada, "Genelge bir başka yönüyle de kanuni hakların kullanımına yönelik ihbar niteliğindeki işlemleri damga vergisine tabi tutmak suretiyle tüketici ve iş hukukuna ilişkin kanuni düzenlemeyle korunmak istenen işçi ve tüketici menfaatlerinin ölçüsüz ihlali niteliğindedir." denildi.