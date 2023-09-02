Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin merakla beklediği kış ayları hakkında, "“Ekim ayından itibaren Türkiye'ye El Nino kışı gelecek." dedi. Diğer yandan bazı vatandaşların kış ayları nedeniyle endişe duyduğunu ve sosyal medya hesabından "Resmen yaz gelsin diye ağlayacağız galiba" şeklinde yorum yaptıkları görüldü.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye’de etkili olması beklenen kış ayları hakkında hayli iddialı bir açıklamada bulundu. Kerem Ökten önümüzdeki kış aylarının oldukça çetin geçeceğini ve İstanbul’un ciddi miktarda kar alacağını dile getiriyor.

TÜRKİYE İÇİN ÜRKÜTÜCÜ TARİH

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekim ayından itibaren Türkiye’ye El Nino kışı gelecek” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bazı vatandaşların kış ayları nedeniyle endişe duyduğunu ve sosyal medya hesabından “Resmen yaz gelsin diye ağlayacağız galiba” şeklinde yorum yaptıkları görüldü.