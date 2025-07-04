Toplantıda 13 ana gündem maddesi ile birlikte 4 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 17 konu ele alındı ve karara bağlandı.

Toplantının açılış bölümünde, Bursa’da düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup elemelerinde 300 metre engelli koşuda 37.18 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kıran İnegöl Spor Lisesi öğrencisi Muhammed Esad Ayna, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından meclis huzurunda ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından konuşma yapan Başkan Alper Taban, son günlerde Leman Dergisi'nde yer alan bir karikatürle ilgili tepkisini dile getirdi. Başkan Taban, Müslüman bir toplumda bu tür yayınların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, toplumun değerlerine yönelik bu tür girişimlerin karşısında olacaklarını ifade etti. Bu tür davranışların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti ve kamuoyunun gereken tepkiyi verdiğine inandığını söyledi.

Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Taban, son günlerde artış gösteren yangınlar nedeniyle vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Yangınlarla mücadelede görev alan tüm itfaiye ekiplerine, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, ayrıca destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Orman yangını görülen bölgelerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Artan hava sıcaklıklarının ciddi riskler barındırdığını belirten Taban, duman veya yangın belirtisi görüldüğünde 112 ve 153 numaralarının aranması çağrısında bulundu.

Su tasarrufu konusuna da dikkat çeken Başkan Taban, yaz mevsiminin etkisiyle su kaynaklarında yaşanan azalmaya işaret etti. Su kullanımında azami özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, suyun israf edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Toplantının sonunda Başkan Taban, 13-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ni de hatırlattı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu alanlarının kiraya verilmesi, İnegöl, Alanyurt, Yeni İnegöl, Yeniceköy, Cerrah ve Kurşunlu bölgelerinde revizyon imar planları kapsamında ticaret hatlarının belirlenmesi, 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde yapılacak 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması’nda 10 farklı ülkeden gelecek halk dansları ekipleri ile yerel ekiplerin ödüllendirilmesi gibi çeşitli konular görüşülerek değerlendirildi.