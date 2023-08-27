Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Küçükler Türkiye Yüzme şampiyonası sona erdi. Farklı illerden gelen onlarca yüzücü, dereceye yapmak için kulaç attıKOCAELİ (İGFA) - Tüm spor branşlarına olduğu gibi yüzme branşına ve gelişimine de büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu 11-12-13 yaş kategorilerinde düzenlenen ve Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan Yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kandıra'nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajı’nda gerçekleşen yarışlara pek çok ilden yaklaşık 180 sporcu katıldı.

Kulaçların Türkiye Şampiyonası için atıldığı yarışlarda sporcuların heyecanı ve kazanma hırsı görülmeye değerdi. Yarışları izleyen ve sporculara başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren yüzücülere ödüllerini takdim etti. Yarışları AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman da izleyerek, sporcuların heyecanına ortak oldu.

KOCAELİ’DEN MUTLU AYRILDILAR

Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda her kategoride ilk sekize giren kadın ve erkek sporculara madalya ile birlikte birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye 600 TL, beşinciye 500 TL, altıncıya 400 TL, yedinciye 300 TL ve sekizinciye 200 TL nakdi ödül verildi. Yüzücüler, spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Kocaeli’den mutlu ayrıldılar. Dereceye giren sporcuların isimleri ve kulüpleri ektedir.