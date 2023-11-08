Yargıtay 3. Ceza Dairesi, son derece önemli bir adım atarak, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararına karşı çıktı ve bu kararı tanımadı. 14 Mayıs genel seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi yönündeki kararı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığını savundu.

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından mahkum olan Can Atalay'ın dosyasını İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ancak, bu yerel mahkeme dosyanın kendilerine ait olduğunu ve karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu vurgulayarak dosyayı bu daireye aktardı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, önceki kararlarını onaylayarak, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararını dikkate almayacaklarına hükmetti.

Bununla da sınırlı kalmayarak, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.