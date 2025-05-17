Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan keskin nişancı timleri iştirak etti. Ayrıca Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan’dan gözlemciler etkinliği takip etti.

Türkiye, yarışmada Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 2 ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 olmak üzere toplam 8 millî timle temsil edildi.

Yarışma sonunda Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tim birinci olurken, aynı komutanlığın diğer timi ikinci sırada yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi ise üçüncülük elde etti.

Puanlamaya göre dağıtılan madalyalarda altın madalya kazanan ülkeler Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya oldu. Gümüş madalya Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn’e giderken; Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk bronz madalya ile ödüllendirildi.