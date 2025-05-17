Yapılan açıklamaya göre, BursaKart ile hizmet veren İNULAŞ’a ait halk otobüsleri, 19 Mayıs Pazar günü boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Uygulama kapsamında vatandaşlar otobüslere kartlarını okutarak binecek ancak kart bakiyelerinden herhangi bir ücret düşülmeyecek. Uygulamanın tüm Bursa genelini kapsadığı belirtildi.

İNULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İNULAŞ’a ait halk otobüsleri BursaKart kullanılarak ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlarımız otobüslere kartlarını okutarak binecek ancak kart bakiyelerinden herhangi bir ücret düşmeyecektir.

İNULAŞ adına açıklama yapan İbrahim Bayram, “19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, vatandaşlarımızın bayram coşkusuna katkı sağlamak amacıyla Bursa genelin de toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacaktır Tüm halkımıza hayırlı olsun,” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Kutlama Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün 106. yıl dönümünde; başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, bağımsızlık meşalesinin ilelebet yanmasını temenni ediyoruz."