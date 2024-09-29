2. Karabağ Savaşı’nın 4. yıldönümü ve Vatan Savaşı Şehitleri Anma Günü’nde, Gölcük’te Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı’na fidanlar dikildi.

Gölcük; Karabağ’ın özgürlüğe kavuşmasını sağlayan 2.Karabağ Savaşı’nın başladığı tarih ve Vatan Savaşı Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilen 27 Eylül’de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı Fidan Dikim Programı’na, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcüklü vatandaşlar katıldı.

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Karabağ’ın vatan toprağına katılması için canlarını feda eden 2 bin 908 şehit başta olmak üzere; tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, tüm şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye, Azerbaycan kardeşliğini pekiştiren Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı’nın ilçemizde oluşturulması dolayısıyla başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşların da katılımıyla hatıra ormanına fidanlar toprakla buluşturuldu. 20 bin metrekare alanda bin kestane, ıhlamur ve akasya fidanının dikimi ile oluşturulan Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı aynı zamanda bal ormanı özelliği ile çevre köylerde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Fidan dikim töreninin ardından Başkonsolos Nermine Mustafayeva, Büyükşehir Başkan Vekili Abiş ile birlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda Başkan Sezer, Başkonsolos Mustafayeva ve Başkan Vekili Abiş’e teşekkür etti.