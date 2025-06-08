Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin OECD tarafından övgüyle karşılandığını ve PISA 2025 ile TIMSS 2023’te başarıyı artırdığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, OECD ile eğitimdeki iş birliğinin Türkiye’nin matematik ve fen okuryazarlığında yükselişini desteklediğini açıkladı.

Yeni müfredatla hayata geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, OECD’nin dikkatini çekti ve 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Türkiye’de düzenlenmesine yol açtı. Mayıs’ta 61 ülkeden 137, 42 ülkeden 78 delege katıldı.

OECD İLE PARALELLİK VE ÖVGÜ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre modelin beceri ve değer odaklı yapısı, OECD’nin “Öğrenme Pusulası 2030” vizyonuyla uyumlu olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Yelkenci, delegelerin modeli olumlu bulduğunu, OECD’nin Türkiye’yi üye ülkelere örnek gösterdiğini ve webinarlar aracılığıyla modelin tanıtıldığını söyledi.

PISA VE TIMSS BAŞARILARI

PISA 2025, 14 Nisan-16 Mayıs’ta 203 okulda uygulandı; 609 öğretmene eğitim verildi. TIMSS 2023’te fen bilimlerinde başarı artarken, Bakan Yardımcısı Yelkenci, yeni müfredatın beceri temelli yapısıyla öğrencilerin izleme sınavlarında daha iyi performans göstereceğini öngördü. Modelin, üreten bir nesil yetiştirmeyi ve ulaşılan başarıyı korumayı hedeflediği belirtildi.

Modelin esnek yapısı, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayarak Türkiye’yi eğitimde üst seviyede tutacak.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, “Bu model, çıktığımız seviyeyi koruma ve ileriye taşıma gücüne sahip” dedi.

OECD temsilcisi Yuri Belfali, Türkiye’nin programının 2030 hedeflerini aştığını vurguladı.