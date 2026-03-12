Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Türkiye’de mobil iletişimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak 5G teknolojisi için geri sayım başladı. Planlamaya göre 1 Nisan itibarıyla 5G hizmeti 81 il merkezinde eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak.

Şu anda bazı bölgelerde test ve deneme amacıyla kullanılan teknoloji, resmi olarak ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak. Deneme sürecinde 5G altyapısı başta İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi önemli merkezlerde uygulanıyordu.

5G’nin hizmete alınmasına yönelik törenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törende ilk 5G bağlantısının Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulması ve temsili ilk “ALO” çağrısının da bu bağlantı üzerinden yapılması bekleniyor.

5G teknolojisi saniyede yaklaşık 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Bu hız sayesinde mobil internet performansının artması, gecikme süresinin ciddi şekilde düşmesi ve aynı anda çok daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi mümkün olacak.

Yeni teknoloji özellikle sağlık, üretim, lojistik ve eğitim gibi alanlarda önemli değişimler yaratması beklenen uygulamalara kapı açacak. Uzaktan ameliyatlar, otonom araç sistemleri ve gerçek zamanlı sanal gerçeklik uygulamaları da 5G’nin kullanım alanları arasında gösteriliyor.

Altyapıda yerli ürün zorunluluğu

5G yetkilendirmeleri kapsamında altyapıda yerli ürün kullanımına da belirli oranlarda zorunluluk getirildi. İlk yıl için yüzde 50 yerli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanımı şartı uygulanacak, bu oranların ilerleyen yıllarda kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ise frekans ihalelerinin ardından altyapılarını 5G’ye uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2025 Ekim ayında gerçekleşen 5G ihalesinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 2 frekans bandında 11 paket için KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar teklif verdi. Şirketler 31 Aralık 2042'ye kadar bu frekansları kullanabilecek.