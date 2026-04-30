Bayram, yaptığı açıklamada, “01 Mayıs 2026 Cuma günü, emekçilerimizin bayramını kutlamak adına İnegöl ve Tahtaköprü bölgelerinde BURULAŞ ve İNULAŞ’a bağlı tüm halk otobüslerimizde ulaşım ücretsiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın teknik detaylarına da değinen Bayram, vatandaşların kartlarını her zamanki gibi cihaza okutacağını ancak herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacağını belirterek, “Vatandaşlarımızın kartlarını makinaya okutması yeterlidir. Sistem aktif olacak ancak bakiyelerinden düşüm gerçekleşmeyecektir” dedi.

İbrahim Bayram, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“1 Mayıs’ın ruhuna yakışır şekilde, birlik ve dayanışmayı hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”

Uygulamanın gün boyunca geçerli olacağı öğrenildi.