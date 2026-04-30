27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada Malatya Cahide Nebioğlu Ortaokulu öğrencileri Fırat Ergör, Eymen Fatih Emre ve Muhammed Yusuf Kutlu, danışman öğretmenleri Taner Gök rehberliğinde hazırladıkları "Tek Işınlı Spektral Analiz Sistemi" projesiyle fizik alanında Türkiye birincisi oldu.

Malatya’dan yarışmaya katılan diğer öğrenciler de önemli dereceler elde etti. Battalgazi BİLSEM öğrencileri Kerem Hamza Koyunoğlu, Yiğit Alp Arslan ve Emir Taha Kayan, danışman öğretmen Akif Çelen rehberliğinde coğrafya alanında Türkiye üçüncülüğü kazandı. Malatya BİLSEM öğrencisi Ecrin Zeynep Evgiloğlu ise lise biyoloji alanında üçüncülük elde etti.

Öte yandan Battalgazi BİLSEM’den Orhan Yücel danışmanlığında Nisa Ormancı (Ortaokul Türkçe) ile Erman Ilıcak Fen Lisesi’nden Begüm Şişman danışmanlığında Mehmet Kale (Sosyoloji) teşvik ödülüne layık görüldü.