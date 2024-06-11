SSGEOS tarafından yapılan son açıklamalarda, Türkiye ve çevresinde deprem riski taşıyan bölgeler belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Bu uluslararası deprem uyarısında, dünya genelinde beş bölgenin dikkat çektiği ve Türkiye’nin de bu bölgeler arasında yer aldığı vurgulandı.

Hangi Bölgelerde Deprem Bekleniyor?

SSGEOS’un yayımladığı deprem uyarı haritasına göre, Türkiye’de deprem riski olan bölgeler olarak Adana, Hatay ve Orta Karadeniz bölgesi işaretlenmiş durumda. Bunun yanı sıra, harita üzerinde Kıbrıs, Lübnan ve İsrail de deprem riski taşıyan bölgeler arasında gösterildi.

Olası deprem bölgeleri harita üzerinde şu şekilde belirtildi:

Adana: Akdeniz’in doğu kıyısında yer alan bu şehir, deprem riski taşıyan bölgelerden biri olarak listelendi.

Hatay: Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırında bulunan Hatay, deprem tehlikesi taşıyan bir diğer önemli bölge.

Orta Karadeniz: Karadeniz Bölgesi'nin orta kısmı da deprem riski olan alanlar arasında işaretlendi.

Bunun yanı sıra, bölgesel olarak daha geniş bir etki alanına sahip olan Kıbrıs, Lübnan ve İsrail de bu uyarı kapsamına alındı.