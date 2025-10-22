Yaklaşık 2 metreyi bulan kanat açıklığı ve devasa pençeleriyle göl, nehir ve denizlerde balıkları suya dalarak yakalayan balık kartalı Uluabat Gölü’nde avını yerken görüntülendi.

Doğaya kanat açtık projesi ile ülkenin dört bir yanında yaban hayatını belgeleyen Bursalı fotoğrafçı Tüydeş bu kez oldukça yakından görüntülediği o anları sosyal medya hesabından, "Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah ilk olarak su üstünde avlanmaya çalışırken görmüştüm bu balık kartalını. Dönüş yolunda yakaladığı balıkla direk üstünde karşıladı beni. Ona ilk kez böyle yaklaştım. Belgesellerde görmeye alışık olduğumuz o meşhur avlanma sahnesi ile izleyenleri büyüleyen balık kartalları bugünlerden kuzeydeki üreme alanlarından güneye iniyorlar. Bu yolculuklarında göl deniz ve nehirler onlara ihtiyaçları olan besinlerini sunuyor.Ona bu sabah o kadar yaklaştım ki, yediği balığı parçalarken çıkardığı sesleri duyabiliyordum. Genç olduğunu düşündüm bu birey bir kaç gün beslenip dinlendikten sonra muhtemelen daha güneye doğru yola çıkacaktır. Bir zamanlar ülkemizde de ürüyordu ama artık sadece göçte görüyoruz" notuyla paylaştı.