Bursa’nın Kestel ilçesinden gelen polis memurları ve yakınları, Kocaeli’nin Derince ilçesinde vefat eden emekli polis memuru Benki Uysal’ın Kent Mezarlığı’ndaki defin törenine katıldı. Cenazenin ardından Kestel’e dönmek üzere yola çıkan 16 AFE 52 plakalı otobüs, İzmit Santral Yokuşu mevkiinde iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, Santral Sağlık Ocağı’nın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otobüste bulunanlardan 3’ü polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.