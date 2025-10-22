Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Karaca, "Zirai dondan zarar gören üreticilerimizin mağduriyetini bir nebze olsun gidermek amacıyla hazırlanan destek ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Toplam 20 milyon 141 bin 129 lira destekten "Don Zararı Ödemesi" kapsamında, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler yararlanacak.

Kaynak: İHA