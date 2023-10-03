Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçen sene temeli atılan, Türkiye’de tek olacak Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Dilovası Kaymakamlığı karşısındaki alana inşa edilen Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi kaba inşaatında sona gelindi. Türkiye’de tek olacak kompleksin içerisinde huzurevi, çocuk yaşam evleri, idari bina, spor salonu ve peyzaj alanları yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standartlarına göre hazırlanan 122 yatağa sahip olacak ve toplamda 5 bin metrekare olan kompleksin 3 bin 5 metrekarelik bölümünü huzur evi binası, bin 485 metrekarelik bölümü çocuk yaşam evleri, 305 metrekarelik bölümü spor salonu, 205 metrekarelik bölümü idari bina ve güvenlik kulübesi oluşturacak.

"Bakıma muhtaç yaşlılarımız ile yetim ve öksüz çocuklarımız ilk defa böyle bir tesiste bir arada olacaklar"

Gurur duyduğunu dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Girişimlerimiz neticesinde hayırsever işadamımız KMC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ve ekibi tarafından ilçemize kazandırılacak tesisimizde inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakıma muhtaç yaşlılarımız ile yetim ve öksüz çocuklarımız ilk defa böyle bir tesiste bir arada olacaklar. Yerleşkemiz ormanın içerisinde, doğa ile iç içe. İnşallah çok kısa sürede bu projemiz bitirilerek halkımızın ihtiyacı çerçevesinde hizmet verecek örnek bir tesis olacaktır. Bu büyük projeyi ilçemize kazandırmak için çalışan Ziya Eren ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.