Pandemi tedbirleri sebebiyle geçtiğimiz yıl hac vazifesini yerine getiremeyen 65 yaş üstü 35 bin 27 hacı adayı bu sene mübarek beldelere geldi. Suudi yetkililerin bu yıl kısıtlamaları kaldırmasının ardından yaş kısıtlamasına takılan 35 bin 27 Türk hacı adayı bu yıl kutsal topraklara ulaştı Kısıtlama nedeniyle geçen yıl hacca gidemeyen 62 yaş üstü hacı adayları bu yıl kuraya girmeden kontenjandan yararlandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den gelen hacı adaylarının sayısı 37 bin 770 olurken alınan korona tedbirleri kaldırılması ile 83 bin 430 hacı adayı Suudi Arabistan'a gitmeye hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen basın toplantısında, 4 bin 100 kişilik bir ekiple hacılarımıza hizmet ettiklerini belirtti. Erbaş, haccın Müslümanların hayatlarının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadet olduğunu vurgulayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri için azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Bu yıl 88 bin 430 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geldiği bilgisini veren Erbaş, 14 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 bin 100 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de 88 bin Türk hacı adayına hizmet verdiklerini belirterek, “Ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 390 kişilik bir doktor ve hemşire ekibimiz de bulunmaktadır" dedi. Mekke'i Mükerreme'de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında bu sene Suudi Arabistan'ın hacılara sağladığı kolaylıkları anlattı. Haccın, Müslümanların hayatlarını yeniden düzenlemelerine fırsat veren bir ibadet olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hac, güzel ahlaka yolculuktur. Kardeşlik, dayanışma, paylaşma, sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın tahkim edildiği bir ibadettir. Haccın, vahyin rehberliğinde merhamet ile diriliş imkanı veriyor. Hac, aklı ve kalbi arındırarak hayatı imar ve inşa etmektir. İnsanlığın iyiliği adına peygamberlerimizin tebliğ ettiği değerleri kuşanmak ve o değerlerin temsilcisi olmaktır" şeklinde konuştu.

Haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu anlatan Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Yarın itibariyle tüm hacı adaylarımız gelmiş olacak" dedi. Bu sene hacca gelen vatandaşların yaş ortalamasının 62 olduğunu ifade eden Erbaş, "En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük bahtiyar misafirimiz ise henüz 2 aylık bir yavrumuzdur. Bu sene Mekke'i Mükerreme'de 3 ile 13 yaş arası çocuklarımızı kreş uygulamamız ile ebeveynlerinin rahat ibadet etmesi için özel olarak ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

Kutsal topraklarda büyük kısmı yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak 14 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini açıklayan Erbaş, hasta olan hacı adaylarımızın da ambülanslar ile Arafat'a götürülerek hac farizalarının yerine getirileceğini bildirdi. Arafat için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Erbaş, "Arafat çadırlarımızı oldukça kaliteli, klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa ediyoruz. Kısa süreli kalıyor olsak da Arafat'a hastane kuruyoruz. Yürüyemeyecek kadar hasta ve yaşlı hacılarımızın intikallerini tamamen araçla sağlıyoruz. Böylece inşallah hep beraber güzel bir şekilde hac ibadetimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

Erbaş, binden fazla depremzede hacı adayının kutsal topraklarda olduğunu, bu yıl çeşitli sebeplerle kur'a çıkmasına rağmen gelemeyenlerin ise haklarının gelecek yıla devredildiğini bildirdi. Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanının 88 bin 430'a çıkarılmasına ilişkin soruyu cevaplayan Erbaş, şunları anlattı:

"Bütün ülkelerde nüfus güncellemesi dolayısıyla ilaveler oldu. Bizim de ek kontenjan talebimiz oldu. 2 milyon 300 bin sırada bekleyenimiz var. 15 yıldır kur'a çıkmamış hacı adaylarımız bulunuyor. 'Bu güncellemede biraz daha artış sağlarsanız memnun oluruz' talebimizi ilettik. Biraz artırılmış oldu. Daha önce 83 milyondu nüfusumuz, şimdi 85 milyonu geçti. 88 bin'e çıkartıldı. Böyle bir güncelleme oldu”