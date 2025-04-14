AFAD, 2025 yılına dair deprem risk haritasını yayımlayarak, en az risk taşıyan illeri bir bir açıkladı. Böylelikle Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehir netleşti.

Yurdun dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ederken, vatandaşlar hangi illerin en az risk taşıdığını merak ediyor. Son günlerde Van ve Amasya'da gerçekleşen art arda depremler endişeleri de beraberinde getirirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı yayımladı.

Haritada özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeler güncellendi. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinden pek çok il yer aldı.

AFAD'ın verilerine göre, aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük gözüküyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.

Karaman: En düşük risk grubunda.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.

Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı.

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.

Ankara: Başkent olmasına rağmen Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

Aşağıdaki şehirler ise aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek iller şu şekilde:

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in güvenli bölgeleri arasında.

Bazı bölge ve illerde deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Zemin yapısına göre ilçeler değişiyor.

Artvin: Sahil ilçeleri riskli ama iç kesimleri daha güvenli.

AFAD tarafından belirlenen deprem riskinin en az olduğu iller listesi ise şöyle:

Aksaray

Ankara

Antalya

Artvin

Bartın

Edirne

Giresun

Karaman

Kastamonu

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Konya

Mardin

Nevşehir

Niğde

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Trabzon

Yozgat

Zonguldak