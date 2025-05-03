Katar Airways gibi uluslararası markalara üretim yapan firma, içinde bulunduğu Vita Grup bünyesindeki üç şirketle birlikte mahkemeye başvurarak borçlarını ödeyebilmek için ek süre talep etti. Bu gelişme, yüzlerce çalışanın işsiz kalma endişesini beraberinde getirdi.

10 bin metrekarelik fabrikasında koltuk üretimi gerçekleştiren şirket, özellikle Arap ülkelerine ihracat yaparak bölgedeki pazarda etkili olmuştu. 2015’te Libyalı ortaklarla kurulan Vita Bianca, daha sonra Arap yatırımcıların da ilgisini çekerek büyümesini sürdürmüştü. Dubai’de Katar Airways personeli için hazırlanan konaklama projelerinde de görev alan firma, maliyet artışları ve borç yükü nedeniyle zor duruma düştü.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vita Bianca Ahşap, Vita Bianca Mobilya ve Vita Mobilya Tekstil için 29 Ocak 2025’te üç ay süreyle geçici mühlet vermiş, ardından 24 Nisan 2025’te bu kararı bir yıl süreyle kesinleştirmişti. Konkordato komiseri olarak İbrahim Sadi Erk atanırken, alacaklılar borçlarını belgeleriyle birlikte 15 gün içinde bildirmeye çağrıldı.

Pancar OSB, Kısıkköy ve İTOB gibi sanayi bölgelerinde faaliyet yürüten şirketin, bu süreçte ayakta kalabilmek için borç yapılandırmasına ve yeni pazarlara yönelmeye odaklandığı öğrenildi. Ancak sektör uzmanları, şirketin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için derin yapısal reformlar gerektiğini dile getiriyor.