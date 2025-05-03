Yerlerde yuvarlanan kişinin ibretlik hali görenlerin içini sızlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sinabey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz vakti bir kişi uyuşturucu madde kullanarak yerde kıvranmaya başladı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler görenleri dehşete düşürdü. Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen kişi, yerlerde yuvarlandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kriz geçiren kişiye müdahalede bulunuldu.

Uzmanlar, uyuşturucu madde kullanımının bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının yanı sıra toplum güvenliğini de tehdit ettiğini belirtiyor. Görüntüler, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.