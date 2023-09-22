Sakarya Büyükşehir Belediyesi, heyecan ve adrenalin yaşamayı seven sporseverler için ilk etabı hazırlanan SporAda Proje alanındaPetlas Türkiye Off-Road Yarışları’na bir kez daha ev sahipliği yapıyor. 22-23 Eylül tarihlerinde 20 araç ve 40 pilotun yarışacağı mücadele nefes kesen anlara sahne olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, motosiklet ve otomobil sporlarında marka haline dönüşmek için Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde çok önemli adımlar attı.

Adapazarı Karaköy bölgesinde Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları müjdesini veren Yüce, bir süre sonra ise Petlas Türkiye Offroad Yarışları’nın müjdesini vermiş ve bu heyecan ilk kez yaşanmıştı. Tesis projesinin yapımı için ilk adımlar bu şekilde atılmıştı.

Türkiye’de adrenalin ve heyecan tutkunu sporseverlerin ilgiyle takip ettiği off-road Türkiye yarışlarının 1 yıl sonra yeniden Sakarya’da yapılması kararlaştırıldı. Petlas Türkiye Offroad 4.Ayak Yarışları’nın lansmanı ise bugün gerçekleştirildi. Törene Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Organizasyon Komite Başkanı Bilal Bakan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yarışların 54 Otomobil Sporları Kulübü’nün katkılarıyla 23-24 Eylül’de (bu hafta sonu) Kömürlük ve Karaköy etabında yapılacağı ve 22 Eylül Cuma günü 14.30’da Demokrasi Meydanı’nda seremonik start verileceği açıklandı. 23 Eylül Cumartesi günü 09.00’da Kömürlük etabı ve 24 Eylül Pazar günü 09.00’da ise Karaköy etabı start alacak. Seyirciler yarışları, parkurların belirli bölümlerinde ve Spor Ada proje alanında oluşturulan tribünlerden takip edebilecek.

SPOR ADA TESİSİ NASIL OLACAK?

Başkan Yüce, ayrıca törende bölgede off-road, motokros ve tüm otomobil sporlarının merkezi olacak Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi’nin detaylarını paylaşırken, “260 dönüm arazide 850 m drag pisti, 12 bin metrekare karting, süper moto – drif pisti, 2 bin metrekare off-road-motokros pisti, tribün ve sosyal tesisler inşa edeceğiz. Çalışmaların bir kısmını tamamladık ve süreç hızla devam ediyor. Nasip olursa Türkiye’nin en önemli otomobil sporları tesisini Sakarya’ya kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın spordaki başarısından bahsederken 3 çeşit bisiklet kiralayan tek belediye olduğunu hatırlatan Yüce, “Bir bisiklet şehri olarak, Uluslararası Bisiklet Festivalinde ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensuplarını spor evimiz Sakarya’da ağırladık. Sakarya’mızda 3 etaptan oluşan, 200 km’sini tamamladığımız bir bisiklet yolu ağı inşa ediyoruz. Hedefimiz ise bunu 500 km’ye çıkartmak. Bisiklet yollarının yanı sıra Sakarya’mızda bir ilk daha var. Sakarya’mızda SAKBİS, TUBİS ve TRİPY olmak üzere 3 çeşit bisiklet kiralaması yapıyoruz. 3 çeşit bisiklet kiralayan başka bir belediye daha yok” şeklinde konuştu.

Tören sonunda hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Yüce, organizasyon yöneticisi Bilal Bakan’ın off-road aracıyla kısa bir tur yaptı.

Direksiyona geçen Yüce, gaza basarak yarışın meşalesini yaktı.