Önceden okulu ziyaret etmenin, çocuğa okulun nasıl bir yer olduğunu somut örneklerle anlatmanın ve okulun ilk günü için 1 hafta öncesinden birlikte keyifli bir kahvaltı hazırlamanın çocuğu rahatlatacağının altını çizen Psikolog Beyza Sürmen; "Ebeveynler, kesinlikle kendi kaygılarını çocuğa yansıtmamalıdır. Çocuk, anne-babasının tutumlarını kopyalar. Rahat, olumlu ve destekleyici bir tavır sergileyin. Olumsuz cümlelerden kaçının. ’Okula gideceksin çünkü mecbursun’ yerine ’Okula gideceksin, yeni şeyler öğrenecek ve çok güzel arkadaşlar edineceksin’ gibi motive edici cümleler kullanın. Okula başlamadan bir hafta önce uyku ve yemek saatlerini okul düzenine uygun hale getrin. Sabah rutinlerini prova etmek çocuğun adaptasyonunu kolaylaştırır" uyarısında bulundu. Beyza Sürmen uyarılarına şöyle devam etti;

"Çocuğun duygularını küçümsemeyin. Okul hakkında eğlenceli hikâyeler okuyun. Kısa süreli ayrılık denemeleri yapın. Drama oyunları, okul temalı hikâye kitapları ve rol yapma etkinlikleri çocuğun zihninde olumlu bir okul imajı oluşturur."

Sıra bekleme oyunları, paylaşma ve yardımlaşma etkinlikleri ve basit sorumluluklar vermenin ilk kez okula başlayacak çocuk için faydalı olduğunun altını çizen Sürmen; "Günlük konuşmalara okul temasını dahil edin. ’Bugün okulda ne yapardın?’ gibi sorularla çocuğun hayal gücünü besleyin. Erken yatma ve sabah erken kalkma alışkanlığı, ilk gün şokunu engeller. Çocuğun kendi forması veya çantasını seçmesine izin verin. Bu, okul eşyalarına karşı sahiplenme duygusunu artırır. Çocuğa kısa süreli ayrılık deneyimleri yaşatın. Ayrılıkların ardından her zaman geri döndüğünüzü gösterin" şeklinde konuştu. Beyza Sürmen açıklamasına; "Senin gibi birçok çocuk böyle hissediyor’ demek, çocuğun yalnız olmadığını hissettirir. Her çocuk farklıdır. Bazıları girişken, bazıları çekingen olabilir. Çocuğun kişilik tipine göre yaklaşım belirleyin. Açık uçlu sorular sorun, çocuğun duygularını dinleyin. Onu yargılamadan anlamaya çalışın" ifadelerini kullandı. Ailelere çocuklarının ilk okul gününü kaygısız ve mutlu geçirmesi için en etkili psikolojik hazırlık yöntemlerini keşfedin tavsiyesinde bulunan Pskilog Beyza Sürmen; "Çocuğunuzun okula başlamadan önce hissettiği duyguları anlamak, adaptasyon sürecini yüzde 70 hızlandırır. Kısa vedalaşma, pozitif konuşma ve önceden okul tanıtımı - bu üç adım, ilk gün stresini minimuma indirir. Uyku saatini, kahvaltı düzenini ve sabah hazırlık rutinini en az 1 hafta önceden başlatın. Empati, hikâye terapisi ve güven nesnesi yöntemi ile okul korkusunu 2 haftada azaltabilirsiniz. Erken kalkma, kahvaltı ve hazırlanma rutini, ilk gün stresini ortadan kaldırır. Birlikte yapılan okul alışverişi, aidiyet hissini güçlendirir" şeklinde devam etti. Yanında taşıyacağı küçük bir eşyasının, çocuğun kaygı düzeyini yüzde 50 azaltabileceğinin altını çizen Sürmen; "Çocuğunuzun ilk okul gününü sorunsuz geçirmek için önceden rutin oluşturun, pozitif bir dil kullanın, okul korkusunu oyun ve hikâyelerle azaltın, güven nesnesi belirleyin ve öğretmenle yakın iletişim kurun. İlk okul günü kaygısını 3 adımda azaltmak için kısa ve net vedalaşın -Pozitif cümleler kurun. Önceden okul turu yapın. Araştırmalara göre, bu 3 adımı uygulayan çocuklarda ilk gün kaygısı %60 oranında azalıyor" şeklinde açıklamasını bitirdi.

Sürmen; "Eğer çocuğunuzun bu süreci sorunsuz atlatmasını istiyorsanız, Kayseri’deki ofisimde profesyonel ’Okula Psikolojik Hazırlık’ danışmanlığı veriyorum. Arayan ailelerin çocukları için ilk görüşmede bireysel ihtiyaçlarına özel bir plan oluşturalım" çağrısında bulundu.