Türkiye'nin en gelişmiş ve gelişmemiş ilçeleri belli oldu. Bursa'nın Nilüfer ilçesi, endeks skorları sonucunda Türkiye'nin en gelişmiş 8. ilçesi oldu. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı Osmangazi 32. Yıldırım ise 116. sırada yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri ve gelişmemiş ilçeleri belli oldu. Bakanlığın 973 ilçeye ait çalışmasında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılırken, ilçelerin endeks skorları sonucunda sıralama belirlendi. Skorlara göre 973 ilçe 6 gelişmişlik kademesine ayrıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi, endeks skorları sonucunda Türkiye'nin en gelişmiş 8. ilçesi oldu.

İŞTE EN GELİŞMİŞ 10 İLÇE

1 - Şişli – İstanbul,

2- Çankaya – Ankara

3- Beşiktaş -İstanbul

4- Kadıköy – İstanbul

5- Yenimahalle – Ankara

6- Bakırköy – İstanbul

7- Fatih – İstanbul

8- Nilüfer – Bursa

9- Ataşehir – İstanbul

10- Başakşehir – İstanbul

EN AZ GELİŞMİŞ İLÇELER:

Akçakale - Şanlıurfa

Hani - Diyarbakır

Karayazı - Erzurum

Hamur- Ağrı

Şirvan - Siirt

Tekman - Erzurum

Hazro - Diyarbakır

Gerger - Adıyaman

Pervari - Siirt

Harran - Şanlıurfa

BURSA'NIN İLÇELERİNDE DURUM

Bursa'da nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı Osmangazi, Türkiye'nin en gelişmiş ilçe sıralamasında 32. Yıldırım ise 116. oldu. Mudanya 126. sırada yer bulurken, il olma hayali kuran İnegöl ise 131. sırada yer aldı.