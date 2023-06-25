Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan kara yolunun 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi’ne kar yağdı. Haziranın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yağan karı gören hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı.
Artvin’in Şavşat ilçesini, Ardahan’a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi’nin bulunduğu güzergahta hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.
Beyaza bürünen güzergahta, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Özellikle uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.