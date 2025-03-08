Türkiye’nin en kapsamlı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam projelerinden biri olan "Sağlıklı Beslenme Yolculuğum", Bursa Valiliği himayesinde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ve geniş bir paydaş katılımıyla hayata geçiriliyor. 17 ilçede uygulanacak olan proje, 17 formatör, 1300 eğitimci ve 560.000 öğrenciyi kapsayarak geleceğin nesillerini bilinçli, sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Velilerden öğrencilere kapsayıcı bir eğitim modeli

Proje kapsamında Veli Akademileri Projesi aracılığıyla ebeveynlere sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriliyor. Bu sayede, çocukların okulda edindiği sağlıklı yaşam becerileri evde de desteklenerek kalıcı hale getiriliyor.

Tüm kademelerde çok yönlü uygulamalar

İlkokul düzeyinde, Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulüpleri bünyesinde özel olarak hazırlanan içeriklerle öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendiriliyor.

Ortaokul ve lise düzeyinde ise, Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi paydaş kurumlarla iş birliği içinde güvenli gıda, gıda israfı ve bilinçli tüketim konularında eğitimler veriliyor.

Projenin etkisini artırmak amacıyla formatör eğitimciler aracılığıyla öğretmenlere eğitimler düzenleniyor. Böylece, öğretmenler sağlıklı yaşam ve beslenme konularında uzmanlaşarak öğrencilere daha etkili rehberlik edebiliyor.

İl eylem planı kapsamında paneller ve uzman davetleri

Proje kapsamında, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Eylem Planı çerçevesinde, çeşitli paneller, seminerler ve uzman davetleriyle öğrenci, öğretmen ve velilere rehberlik edilecek. Sağlık, beslenme ve hareketli yaşam alanında uzman akademisyenler, doktorlar, diyetisyenler ve spor bilimciler okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik seminerler verecek.

Ayrıca, sağlıklı gıda, çocuk beslenmesi, fiziksel aktivitenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek panellerde, veliler ve öğretmenler de aktif katılım sağlayarak bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Sağlıklı yaşam için eğlenceli ve kapsamlı bir proje

Proje kapsamında hazırlanan okul faaliyet planında, öğrencilerin okulda ve evde uygulayabileceği eğlenceli mutfak atölyeleri, eğitsel içerikler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alıyor. Çocukların, kantinlerden doğru alışveriş yapmaları ve güvenli gıdaya ulaşmaları konusunda farkındalık yapacak eğitimler düzenlenecek.

Ayrıca, öğretmenler tarafından özgün içeriklerle hazırlanan bir etkinlik kitabı oluşturuldu. Proje kapsamında, çizgi karakterler ve karikatürler tasarlanarak, çocukların ilgisini çekecek eğlenceli içerikler üretildi. Böylece, sağlıklı yaşam eğitimi daha interaktif ve keyifli bir hale getirildi.Proje, 3 yıl sürecek bir yol haritası ile uygulamaya konulacak. Bu süreçte, sağlıklı beslenme kartları dağıtılacak, okul kantinlerinde sağlıklı menü uygulamaları teşvik edilecek, fiziksel aktiviteyi artıran programlar uygulanacak ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek.Proje kapsamında elde edilen veriler bilimsel raporlarla desteklenecek ve ulusal düzeyde yaygınlaştırma potansiyeli değerlendirilecek.