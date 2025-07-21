Wall Street Journal’ın haberine göre Ankara, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için yaklaşık 5.6 milyar dolarlık bir anlaşmada son aşamaya geldi. Bu büyük anlaşmanın, İstanbul’da 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek savunma sanayi fuarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Türkiye, milyarlarca dolarlık savaş uçağı alımı için ön anlaşmaya oldukça yaklaşmış durumda.

WSJ’ye konuşan bir yetkili, Türkiye’nin 40’a kadar Eurofighter Typhoon savaş uçağı için prensipte anlaşmaya vardığını, ancak uçak sayısı ve teknik donanımın henüz netleşmediğini belirtti. Anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 5.6 milyar dolar olabileceği ifade edildi.

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İngiltere merkezli BAE Systems, Almanya-Fransa-İspanya ortaklığındaki Airbus ve İtalya’dan Leonardo şirketlerinin yer aldığı bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Türkiye, 2023 yılından bu yana bu uçaklarla ilgileniyordu ancak Almanya'nın dış politika kaynaklı çekinceleri nedeniyle ihracat lisansını vermemesi süreci yavaşlatmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Londra’da yaptığı açıklamada satış görüşmelerinin olumlu bir noktaya ulaştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmelerde olumlu yaklaşımlar gördüğünü ve adımların atılacağını söyledi.

Anlaşmanın İstanbul’daki fuar sırasında kamuoyuna açıklanabileceği belirtilirken, WSJ İngiltere’nin yıl sonuna kadar Türkiye ile teknik test ve değerlendirme sürecini kapsayan bir mutabakat anlaşması imzalamayı hedeflediğini aktardı.

Türkiye, daha önce S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı. Eurofighter Typhoon’lar, Türk Hava Kuvvetleri envanterinin modernizasyonu kapsamında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İngiltere’de Typhoon üretiminin sürdüğü BAE Systems’in Warton tesisinde ise üretim hattı neredeyse tamamen durdu. Financial Times’ın haberine göre yeni siparişlerin gelmemesi üretimi durma noktasına getirdi. Türkiye ve Katar’ın olası siparişlerinin bu krizi hafifletmede kritik önemde olduğu ifade edildi. Tesiste, Katar’ın 2017 yılında verdiği sipariş kapsamında teslim edilecek son uçağın birkaç parça ve boya işlemini beklediği, büyük montaj işlerinin tamamlandığı ve çalışan sayısının oldukça azaldığı bildirildi.