Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün termal turizm merkezi Oylat'ta bulunan Oylat Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelaleyi gezmek için bölgeye çıkan Özlem K., dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Bacaklarından yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçların ulaşamadığı sarp arazi nedeniyle ekipler yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yaralı kadına ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özlem K., taşıma brandasına alınarak ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 2 kilometrelik engebeli ve yamaç araziden dikkatli şekilde taşındı. Ambulansa ulaştırılan yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.