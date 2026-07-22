Kulüpten yapılan açıklamaya göre seçmeler, 29 Temmuz 2026 Çarşamba ve 30 Temmuz 2026 Perşembe günleri İnegölspor Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek deneme antrenmanları saat 15.00’te başlayacak.

Seçmelerde başarılı bulunan futbolcular, teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda profesyonel takım veya altyapı kadrolarında değerlendirmeye alınacak.

Başvuru şartları açıklandı

Seçmelere katılmak isteyen adayların 3 bin TL katılım bedelini yatırması gerekiyor. Başvurular; sağlık raporu, başvuru formu ve banka dekontuyla birlikte İnegölspor Altyapı Tesisleri’ne yapılacak.

Katılım bedeli, İnegölspor Kulübü adına kayıtlı TR59 0001 0027 9865 3733 5550 02 IBAN numaralı hesaba yatırılacak. Banka dekontunun açıklama bölümüne futbolcu adayının T.C. kimlik numarasıyla birlikte “Bağış” ibaresinin yazılması gerektiği bildirildi.

Seçmelere katılacak adaylar, yayımlanan başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte işlemlerini belirtilen tarihlerden önce tamamlayabilecek.



Başvuru formunu indirmek için: https://www.image2url.com/r2/default/documents/1784734919741-8f42da3e-fc8b-4044-ae13-6ead8f3ac807.pdf