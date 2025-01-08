Tamamen düz arazi üzerine kurulan AVM, hayvanların alan içerisindeki dolanımına uygun şekilde dizayn edilerek tüm AVM içerisindeki erişimlerinin mümkün kılmasını sağlıyor.

Evcil hayvan AVM’si yöneticilerinden olan Hande Yüzüak, “İnsanların evcil hayvanlarıyla vakit geçirebileceği bir alan bulunmamasından dolayı rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ve aynı zamanda beraber bir şeyler yiyip içebilecekleri bir şey yapmak istedik bu nedenle evcil hayvan AVM’sini kurduk. 1500 metre kare olan alanımızda aradıkları her şeyi bularak alışverişin tadını çıkartıyorlar. Buradaki kafemiz bir sosyal projeye de hizmet ediyor. Bu kafede satılan ürünlerden elde edilen gelirler sokak hayvanlarına mama alımında kullanılıyor ve onlara hem dağıtılıyor hem de biz buraya gelen vatandaşlara ücretsiz veriyoruz” ifadelerini kullandı

Firmada düzenlenen etkinlik gününde AVM’yi ziyaret eden Muhammet Gülten, “Biz bu firmandan kedimiz için alışverişler yapıyoruz. Burada kaliteli ve sağlıklı ortamda alışverişimizi yapıyoruz ve kaliteli vakit geçirebiliyoruz. Bizim kedimiz oyuncakları çok seviyor onun için düzenli buraya geliyoruz. Kedi evi aldık ve sıklıkla kullanıyoruz. Ürün çeşitliliği çok o nedenle burayı tercih ediyoruz. Hem de çocuklar burada eğleniyorlar ve hayvanlarımız sosyalleşme fırsatı buluyor” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında hayvanların daha sosyal bir hayat geçirmesi planlanırken, AVM içerisinde bulunan yeme ve içme alanlarından elde edilen gelirlerin de sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtımında kullanıldığı belirtildi.