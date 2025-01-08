Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Başkanlık Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli ve Ankara merkezli olacak. Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek, siber güvenlik alanında bilinçlendirme yapacak, siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Ayrıca başkanlık siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak ve siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturarak bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kuracak. Yurtiçinde başkan tarafından, yurtdışında ise başkanını teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek. Başkan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Ayrıca başkanlıkta, Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 genel müdürlük, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olmak üzere 2 başkanlık ve Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği olmak üzere 7 hizmet birimi bulunacak. Başkanlığın kurulması ile beraber başkanlığa ise toplam 135 kadro ihdası yapılacak.