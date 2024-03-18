Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce ağırlık yapması için çuvalın içine peçete koyup tütün satışı yapan şahıs, mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., 2 ay önce telefonla aradıkları Deniz D.’den (45) tütün satın aldı. 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarını alıp ücretini ödeyen kardeşler, daha sonra çuvalların içinde tütünler arasında peçeteler olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladılar. İbrahim A. ve Aşık A., birçok kez telefonla aramalarına rağmen ulaşamadıkları Deniz D.’yi başka bir telefondan arayıp tütün alacaklarını söylediler. İki kardeş, şahsı Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki yeşil alana çağırdı. Kardeşleri görünce Deniz D. kaçmaya çalıştı. Şahsı yakalayıp polise haber veren iki kardeş, Deniz D.’yi darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Darp sonucu yaralanan Deniz D., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim A. ve Aşık A. ise polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.