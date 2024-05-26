Sürekli artan zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslere de yeni zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.

Peş peşe gelen fiyat artışları devam ediyor. Kolaya yapılan zammın ardından şimdi de Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslerin fiyatlarında artış oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada zamların 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Yılbaşından bu yana tütün ürünleri ve alkollü içeceklere gelen zamların ardından, kola ve cips ürünleri de fiyat artışlarından etkilendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslere zam yapıldığını duyurdu. Dündar, bu zammın 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını belirtti. Yeni fiyatlara göre, en ucuz cips 25 TL ile Cheetos Max ve Popcorn olurken, en pahalı cips ise Mega ile 55 TL oldu.