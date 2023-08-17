Trabzon'da siroz teşhisi ile tedavi gören 61 yaşındaki hasta, ileri seviye tedavi alması gerekince Sağlık Bakanlığı’nın uçak ambulansı ile Bursa'ya getirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağlı Farabi Hastanesi’nde siroz nedeniyle tedavi gören Orhan Ç. adlı hastada hepatik ensefalopati, pulmoner emboli ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine durum Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Yapılan araştırma sonucunda hastanın tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı. Trabzon Havalimanı’ndan uçak ambulans ile alınan hasta, gece saatlerinde Yenişehir Havalimanı’na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekibince havaalanından alınan Orhan Ç., ambulans ile Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi’ne nakledildi.

Orhan Ç.’nin tedavisine UÜ Tıp Fakültesi’nde devam ediliyor.