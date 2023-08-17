Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aydır lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Beril Oskay, bu sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi acil servis ambulans hemşiresi olan 32 yaşındaki Nejla Oskay ile Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olan 35 yaşındaki Özgür Oskay'ın kızı Beril Oskay'a 3 ay önce lösemi teşhisi kondu. Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde bir süredir tedavi altına alınan Beril, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beril Oskay'ın bugün Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verileceği, ailenin Beren (3) adında bir kızı da olduğu öğrenildi.