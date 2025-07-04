Ekonomim'in haberine göre Atatürk Havalimanı'ndan Çorlu’ya gitmek üzere pist başına yönelen dört kişilik, tek motorlu pervaneli Cirrus SR22 tipi uçağın pilotu, yangın alarmı verdi. Bunun üzerine yangın söndürme ekipleri hızla müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Atatürk Havalimanı'nda bu sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olayda, Cirrus SR22 tipi, TC-DOA kuyruk tescilli dört kişilik tek motorlu pervaneli uçak Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na gitmek için Atatürk Havalimanı Hava Trafik kontrol kulesinden izin alarak pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile iletişime geçerek yangın prosedürünü başlattı. Durum üzerine Atatürk Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri uçağa kısa sürede müdahale etti. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken pist kısa süre kullanıma kapatıldı. Uçağın kaldırılmasının ardından pist tekrar açıldı.

Uçakta meydana gelen yangın çıkışı nedeni ile teknik ekipler çalışma başlattığı bildirildi.