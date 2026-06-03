İnegölspor’un yalnızca bir spor kulübü değil, şehrin ortak hafızasını, birlik ruhunu ve geleceğe dair umutlarını temsil eden önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Kani Ademoğlu, yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda kulübün geleceğine katkı sunmaya devam etmek adına yeniden göreve talip olduklarını duyurdu.

“İNEGÖLSPOR’UN GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Ademoğlu, “İnegölspor, şehrimizin en önemli ortak değerlerinden biridir. Görev yaptığımız süre boyunca yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte kulübümüze en iyi şekilde hizmet edebilmek adına büyük bir gayret ortaya koyduk. Zamanımızdan, işimizden ve ailelerimizden fedakârlık ederek İnegölspor’un yanında olmaya çalıştık. Son günlerde gerçekleştirilen görüşmeler ve istişareler neticesinde, İnegölspor’un geleceğine katkı sunmaya devam etme yönünde güçlü bir irade ortaya çıkmıştır.” dedi.

“YÖNETİM KURULUMUZU OLUŞTURUYORUZ”

Yönetim kurulu hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Başkan Ademoğlu, geçtiğimiz sezon görev yapan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ademoğlu açıklamasının devamında, “Bu süreçte emek veren, sorumluluk üstlenen ve katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mevcut yönetimimizden bazı arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam ederken, yeni isimlerin de katılımıyla daha güçlü ve kapsayıcı bir yönetim yapısı oluşturmak adına çalışmalarımız sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

“GENEL KURULUMUZU 12 HAZİRAN’DA YAPACAĞIZ”

Olağanüstü genel kurul sürecine ilişkin de bilgi veren Ademoğlu, kulübün geleceği adına daha geniş bir uzlaşı zemini oluşturabilmek amacıyla kongrenin 12 Haziran’da yapılacağını belirterek, “Olağanüstü genel kurul sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, kulübümüzün geleceği adına daha geniş bir uzlaşı zemini oluşturabilmek ve gerekli görüşmeleri tamamlayabilmek amacıyla kongremiz 12 Haziran Cuma günü saat 20.30’a Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek..” diye konuştu.

“İNEGÖL PROTOKOLÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açıklamasında İnegöl protokolüne de teşekkür eden Kani Ademoğlu, kulübün geleceği adına önemli destekler verildiğini ifade etti. Ademoğlu, “Bu süreçte İnegölspor’a sahip çıkan, çözüm üretmek adına katkı sunan Kaymakamımız Sayın Eren Arslan’a, Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman’a ve AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Durmuş’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“ŞEHRİN TÜM KURUMLARINI MASAYA DAVET EDİYORUZ”

İnegölspor’un tüm İnegöl’ün ortak değeri olduğunu vurgulayan Başkan Kani Ademoğlu, şehrin tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, “İnegölspor hiçbir kişinin ya da grubun değil, tüm İnegöl’ün ortak değeridir. Bu nedenle sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve şehrimizin tüm dinamiklerini kulübümüzün geleceğine katkı vermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece İnegölspor’umuzu hak ettiği konuma hep birlikte taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Başkan Ademoğlu, olağanüstü genel kurul sürecinin kulüp ve camia adına hayırlı olmasını temenni ederek, güçlü ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla İnegölspor’u daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.