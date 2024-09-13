UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından başlatılan akreditasyon sistemi kapsamında, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi sistemi içinde faaliyet göstermek için gerekli sınavı başarıyla geçerek akredite oldu.

2021 yılında elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atarak kurulan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Arama Kurtarma Ekibi, 6 Şubat depreminde aktif görev alarak birçok insanın hayatına dokunmuştu. Eğitimlerini eksiksiz tamamlayan ve ileri düzeyde donanımlı ekipmanlarla güçlendirilmiş bu ekip, yurtiçi ve yurtdışındaki afet ve acil durumlara anında müdahale edebilecek durumda bulunuyor. AFAD Akreditasyon sınavını başarıyla geçerek afet ve acil durum yönetimindeki yetkinlik ve hazırlık düzeylerini resmi olarak onaylayan ekip, 33 gönüllüsünden oluşuyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, akreditasyon süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Elektrik dağıtım sektöründeki önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu hassasiyetimizi sosyal sorumluluk anlayışımızla birleştirerek, kurduğumuz arama kurtarma ekibimiz gönüllülük esasıyla 6 Şubat depreminde gösterdiği olağanüstü çabalarla hepimizi gururlandırdı. UEDAŞ olarak, bu başarıyı sektördeki tüm paydaşlarla paylaşarak güvenlik standartlarını daha da yükseltme ve topluma daha büyük katkılarda bulunma amacımızı sürdüreceğiz. Tüm ekibimizi AFAD akreditesi ile tescillenen bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gelecekteki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.